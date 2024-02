Beach soccer | gli azzurri saranno ricevuti da Gravina per celebrare il cammino ai Mondiali

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di lunedì 26 febbraio 2024) E’ previsto per il pomeriggio odierno di lunedì 26 febbraio il rientro in Italia della Nazionale di, capace di classificarsi al secondo posto nel Mondiale di Dubai. Nonostante la sconfitta in finale contro il Brasile, glihanno eguagliato il proprio miglior risultato di sempre nella competizione e verranno celebrati a dovere. Nella mattinata di domani, verranno infattinella sede della Figc, più precisamente nella sala intitolata a Paolo Rossi, dal presidente Gabriele. SportFace.