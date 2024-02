Bce | Lagarde | segnali ripresa entro 2024

L'eurodeputato leghista Angelo Ciocca ha mostra to un cappio in Aula a Strasburgo durante il dibattito con la presidente della Bce, Christine Lagarde . "Questo ... (today)

Banche centrali, per l’Fmi il tempismo è cruciale. Lagarde: salari al centro: Per il Fondo monetario internazionale il tempismo è tutto: assolutamente vietato tagliare i tassi d’interesse troppo presto, ma occhio a non aspettare eccessivamente. È questo il messaggio inviato all ...focusrisparmio

BCE, Lagarde: "Obiettivo primario stabilità prezzi, manterremo approccio basato sui dati": Lo ribadisce la presidente della Bce, Christine Lagarde nel suo intervento al dibattito alla plenaria del Parlamento europeo sul bilancio annuale dell'istituzione sottolineando che "l'obiettivo ...teleborsa

Bce, miglior momento per taglio tassi potrebbe essere a fine sem1 - Stournaras: Lo ha detto Yannis Stournaras, presidente della banca centrale greca e membro Bce. Venerdì scorso la presidente Bce Christine Lagarde ha detto che i dati relativamente positivi sulla dinamica ...it.investing