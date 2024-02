Bce | Lagarde contestata da un eurodeputato leghista con un cappio

(Di lunedì 26 febbraio 2024) Roma, 26 feb. (askanews) – Contestazione con sventolamento di, a beneficio di telecamere, per la presidente della Bce, Christine, da parte dell’della Lega Angelo Ciocca (Gruppo Identità e Democrazia). I costi dei mutui sono triplicati a seguito dei rialzi dei tassi della Bce “ma questa inflazione non è causata dalla domanda: ci sono più poveri e ci sono meno figli. Questa inflazione è causata dalla carenza di forniture, non solo energetiche e dagli sbagli di questa Europa”, ha affermo durante una seduta della plenaria sul Bilancio annuale della Bce. “Le politiche criminali di questa Europa da lei guidata hanno lo stesso effetto di questo”, ha detto Ciocca, sventolando una corda con unche ha estratto dalla giacca, di fronte a una...

L'eurodeputato leghista Angelo Ciocca ha mostra to un cappio in Aula a Strasburgo durante il dibattito con la presidente della Bce, Christine Lagarde . "Questo ... (today)

Ciocca (Lega) sventola un cappio davanti a Lagarde in Aula al Pe: Lo ha detto l'eurodeputao della Lega, Angelo Ciocca, sventolando un cappio davanti alla faccia della presidente della Bce, Christine Lagarde. "Questo cappio è il simbolo delle politiche criminali che ...gazzettadiparma

Banche centrali, per l’Fmi il tempismo è cruciale. Lagarde: salari al centro: Per il Fondo monetario internazionale il tempismo è tutto: assolutamente vietato tagliare i tassi d’interesse troppo presto, ma occhio a non aspettare eccessivamente. È questo il messaggio inviato all ...focusrisparmio

Debole Piazza Affari insieme al resto d'Europa: A tal proposito la presidente della BCE, Bce Christine Lagarde, intervenendo al Parlamento europeo, ha detto che i tassi di interesse "sono a livelli che, mantenuti per un periodo sufficiente lungo, ...teleborsa