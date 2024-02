Bayern Monaco | scelto il nuovo direttore sportivo

(Di lunedì 26 febbraio 2024), Max Eberl sarà il: ilds entrerà in ruolo a partire dal primo marzo Periodo di grandi cambiamenti in casa: la società ha annunciato che dal prossimo primo marzo Max Eberl sarà ildel Club. Il dirigente ha lavorato nel Borussia M’Gladbach e nel RB Lipsia. Di seguito il comunicato del club. «Nella riunione del 26 febbraio, il consiglio di sorveglianza dell’FCMünchen AG ha deciso all’unanimità che Max Eberl diventerà ildell’FCdal 1° marzo 2024. Il 50enne ha firmato un contratto con i ...

Real, accordo verbale con Alphonso Davies per il 2024 o 2025: Bayern... | OneFootball: Accordo verbale tra Real Madrid e Alphonso Davies per il trasferimento dal Bayern Monaco nel 2024 o 2025 – riferisce The Athletic. Le parti sono in contatto da tempo, col giocatore che ha chiesto di ...onefootball

5 curiosità sugli ottavi di finale della Champions League 2023–24: Mentre il Manchester City domina le quote Champions e l’Inter resta la migliore italiana del torneo, il Napoli esce imbattuto contro il Barcellona e la Lazio fa il colpaccio all’Olimpico contro il ...ilcittadinoonline

Theo Hernandez lascia il Milan Cosa c’è di vero dietro l’offerta: Theo Hernandez ha suscitato l'interesse del Bayern Monaco e potrebbe lasciare il Milan: ma quanto è probabile che questo succeda davverominutidirecupero