Bayern Monaco | Bild | tre giocatori criticati dai tifosi | rincasati alle 4 prima dell’allenamento mattutino

(Di lunedì 26 febbraio 2024) Serge Gnabry, Alphonso Davies e Leon Goretzka sono i nomi dei tredaidel. Secondo quanto riporta la, i calciatori del club sono stati visti festeggiare nella serata tra sabato e domenica la vittoria contro il Lipsia. Il trio avrebbe rincasato4 del mattino, con l’namento programmato per 10.30. Gnabry e Davies, tra l’altro, sono al momento ai box per infortunio. SportFace.

