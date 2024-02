Basket Serie B Interregionale Dopo la sosta | ecco come si riparte

Leggi tutta la notizia su vallesina.tv

(Di lunedì 26 febbraio 2024) Regolamento e situazione nei gironi Gold, Silver e Play-Out con ben 8 marchigiane SENIGALLIA, 26 Febbraio 2024 – Un week-end di pausa, quello appena trascorso, poi da sabato prossimo si fa sul serio. Terminata la stagione regolare le ben otto marchigiane del girone E didal prossimo fine settimana proveranno a raggiungere i rispettivi obiettivi stagionali cercando di districarsi nella nuova formula del campionato: senz’altro innovativa, non di meno inutilmente complicata, dannosa per la regolarità del torneo (non a caso c’è chi, già centrato l’obiettivo, sta liberando giocatori) e capace di scontentare tutti. Ma, si spera solo per quest’anno, ormai così è. Da sabato 2 marzo le squadre del girone E si uniranno a quelle del girone F articolandosi in tre gironi da otto squadre (quattro provenienti dall’E e altrettante dal F): nei ...