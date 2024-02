Basket | in Divisione Regionale 2 Paradisi guida il CUS al successo nel derby pisano

(Di lunedì 26 febbraio 2024) Pisa, 26 febbraio 2024 – Va al Cosmocare CUS Pisa ilcon il GMV della quinta giornata di ritorno del campionato di2: al PalaCUS, con il pubblico delle grandi occasioni, la squadra di Pietro Leoncini ha infatti prevalso nettamente, grazie ad una partenza schiacciante, a cui i biancoverdi non hanno saputo opporsi. Gli universitari raggiungono così a quota 18 il GMV, superandolo per differenza canestri negli scontri diretti, a quattro punti dalla zona promozione. LA CRONACA – Il primo quarto vede una sola squadra in campo, la formazione gialloblù di casa, che entra motivatissima, trascinata da unche, nel primo quarto, segna cinque canestri ed una tripla, 13 dei 25 punti con cui il CUS prende il volo, davanti ad un GMV che non riesce a reagire, commettendo numerosi errori, sia in ...

