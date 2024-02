Basket | Estra Pistoia | voglia di continuare a stupire in Lega Basket A

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di lunedì 26 febbraio 2024) Matricole terribili che non hanno nessunadi tornare in quella A2 che hanno vissuto (e dominato) nella scorsa annata. Una delle due neopromosse,, si sta ben disimpegnando in questa stagione diA con l’obiettivo, primario, di rimanere all’interno del maggior campionato cestistico nazionale al termine di questa regular season che sta regalando tante soddisfazioni ai biancorossi. Buono, infatti, il vantaggio dei toscani sulla zona retrocessione e leggero il ritardo per quel sogno chiamato playoff. Riuscirà coach Nicola Brienza a realizzare una grande impresa?, soddisfazione per le prestazioni in Coppa Italia: adesso bisognerà finire bene in campionato (Credit foto –...