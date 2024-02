Baseball | attesa finita per Ohtani | domani il debutto con i Dodgers in preseason

(Di lunedì 26 febbraio 2024) The wait is finally over, dicono loro. Ma un po’ in tutte le lingue del mondo, il sentimento è lo stesso. Shoheiè pronto ad entrare in azione in campo con i Los Angelese lo farà, martedì 27 febbraio, in qualità di battitore designato nella partita contro i White Sox al Camelback Ranch in. Sarà la prima volta cheindosserà l’uniforme deiin una partita dopo aver firmato il contratto record da 700 milioni di dollari con il club di Los Angeles. Una cifra stellare, al livello dei 500 milioni (ma in tre anni) percepiti da John Rahm nella LIV Golf, ma ben superiore agli accordi strappati da molti suoi colleghi in Mlb:ha infatti staccato nettamente i 360 milioni in 10 anni di Aaron Judge e il rinnovo di Mike Trout con i ...

