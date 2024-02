Baronissi | amministrative 2024 | “Noi Moderati” a sostegno del candidato sindaco Tony Siniscalco

Leggi tutta la notizia su zon

(Di lunedì 26 febbraio 2024): “Noi” dichiara ilal, ad annunciarlo Michele Merola, referente per la Valle dell’Irno dopo che nella giornata di ieri è stato siglato l’accordo. “Il centrodestra unito ha grandi possibilità di portare la politica del buon governo anche nei comuni della provincia di Salerno. Oggi Noiparte ufficialmente per questo entusiasmante viaggio verso ledel prossimo giugno e lo fa accanto al– ha dichiarato Merola –. Un giovane in campo impegnato non solo in politica ma anche e soprattutto nel sociale ...