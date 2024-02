Barga | uccide la moglie a coltellate Poi si consegna ai carabinieri

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 26 febbraio 2024), 26 febbraio 2024 – Un uomo di 56 anni ha ucciso la, in provincia di Lucca. In base ad una prima ricostruzione, il delitto sarebbe stato perpetrato con un coltello. Poi l’uomo, italiano, si èto ai. Secondo quanto riferito da chi conosceva la coppia, i due erano in crisi e si stavano separando. In aggiornamento