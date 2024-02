(Di lunedì 26 febbraio 2024) I primi trentadihanno spintoa sospettare che si tratti della rappresentazione dell'non senbra troppo sul pezzo sul fenomeno Barbenheimer. Interrogato da Piers Morgan nel corso del talk show Uncensored ha ammesso di nonOppenheimer, ma spinto dalla curiosità ha guardato 30ditrovando"un vero". "Non ho ancoraOppenheimer, ma lo farò. Diinvece hola prima mezz'ora", ha ammesso. "Ero curioso e volevo guardarlo per capire di cosa si trattasse. E ancora non ho una ...

Barbie, la reazione di Werner Herzog dopo aver visto 30 minuti: "Ma non è che quel mondo è l'inferno": "Non ho ancora visto Oppenheimer, ma lo farò. Di Barbie invece ho visto la prima mezz'ora", ha ammesso Herzog. "Ero curioso e volevo guardarlo per capire di cosa si trattasse. E ancora non ho una ...movieplayer

Helen Mirren: "Barbie snobbato agli Oscar Tanto dopo due anni te li dimentichi": Helen Mirren, voce narrante di Barbie, esprime il suo parere sulle illustri esclusioni di Greta Gerwig e Margot Robbie dalle categorie principali dei premi Oscar. Onestamente - dice - chi si ricorda i ...comingsoon

Barbie, Simu Liu vuole cantare I'm Just Ken agli Oscar! 'Se Ryan chiama ci sono': Il film Barbie è un vero e proprio fenomeno di costume, quindi quanto sarebbe bello se tutti i Ken cantassero la loro canzone agli Oscarcinema.everyeye