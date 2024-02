Barani fa doppietta | Gibertini è un muro Il Castelfranco sbanca Montecchio

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 26 febbraio 2024)1 V.: Voltolini, Blotta (20’st Lusetti), Pavarini, Contini, Oliomarini (40’st Lunghi), Torri (43’st Aroma), Sané, Davoli (30’st Romanciuc), Attolini, Dallaglio, Bevilacqua. A disp.: Sodano, Montepietra, Bassoli, Straiescu. All.: Ferretti. V., Pepe, Marconi (35’st Casarano), Cantarello, Fiorentini, Palmiero,(23’st Zironi) , Nait, Caselli (14’st Timperio), Ferrara, Barbolini. A disp.: Cavallini, Calabro, Ceccarini, Simonetti, Cussini. All.: Cattani. Arbitro: Nazzicone di Ferrara Reti: 8’ e 40’, 11’st Pavarini Note: espulsi al 42’st Ghillani e al 45’st Ligabue per proteste. Ammoniti Pavarini, Blotta, Sané, Caselli, Fiorentini Manca bomber Bertetti? Nessun problema, ci pensa ...