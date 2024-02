Bandidos | trailer della commedia d’avventura con Ester Expósito su Netflix

Leggi tutta la notizia su optimagazine

(Di lunedì 26 febbraio 2024)guida un gruppo di ladri che si imbarcano alla ricerca di un antico tesoro dei Maya, sepolto da qualche parte in Messico, che potrebbe cambiare le loro vite per sempre. Questo è in breve, la nuova serie TV targataMessico che arriverà in Italia il prossimo 13 marzo. La serie scritta da Pablo Tébar ha ambientazioni che richiamano i filmdi Steven Spielberg, i Goonies e Indiana Jones.torna in azione dopo aver ottenuto il succesos planetario con Elite. Dopo aver scoperto un’antica mappa, Miguel (Alfonso Dosal), Lilí (), Wilson () e altri banditi iniziano un’avventura nei Caraibi messicani piena di pericoli per provare a scoprire un tesoro perduto da molti ...