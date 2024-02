Azimut Direct supporta OMA S p A

Leggi tutta la notizia su lombardiaeconomy

(Di lunedì 26 febbraio 2024) OMA S.p.A., azienda italiana nel mercato aerospaziale internazionale, ha ottenuto 3,4M di euro di finanziamento diretto grazie adL’operazione, della durata di 60 mesi, e? finalizzata a sostenere il capitale circolante per l’approvvigionamento di materiali e componentistica, in virtù del significativo portafoglio ordini programmati per il triennio 2024-2027. Inoltre, OMA S.p.A. continua ad investire in ricerca, con un reparto R&D sempre all’avanguardia, sostenuto anche dal MIMIT, al fine di progettare e implementare soluzioni innovative, introducendo nuove tecnologie nel processo produttivo e puntando a una qualità “zero difetti”, così da efficientare la produzione e ridurre il time to market. OMA S.p.A. fornisce soluzioni di alto valore per la progettazione, lo sviluppo e la produzione di aerostrutture integrate, sistemi e ...