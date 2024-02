Ayvens acquisterà 500.000 veicoli Stellantis

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 26 febbraio 2024), azienda che opera nella gestione delle flotte e del leasing a lungo termine in Europa,500.000di, Le consegne inizieranno nel primo semestre del 2024 e proseguiranno per tutto l'anno. I brand coinvolti sono Alfa Romeo, Citroën, Ds Automobiles, Fiat, Jeep, Lancia, Opel, Peugeot e Vauxhall, ma potranno aumentare fino a coprire l'intero portfolio. L'acquisto da parte delle affiliate di tutta Europa includerà un'ampia gamma di segmenti, dalle city car ai suv oltre a furgoni e minivan (compresi quelli a 7 e 9 posti), con molte tipologie di motorizzazione, inclusi ielettrici a batteria.-15.700 dipendenti in 42 Paesi, 3,4 milioni di vetture e la più grande flotta dielettrici ...