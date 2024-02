AXA Italia | al via InvestiSemplice | che coniuga la scelta di valorizzare in modo semplice il proprio risparmio con l' attenzione alla sostenibilità

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di lunedì 26 febbraio 2024) (Adnkronos) - - AXA MPS Assicurazioni Vita (Gruppo AXA) presenta, la nuova polizza multiramo a premio unico, collegata a Fondi interni Unit Linked eGestione Separata MPV PLUS di recente costituzione. - Un'offerta, in grado dire esigenze di protezione e valorizzazione dell'investimento con cui poter cogliere le opportunità offerte dai mercati finanziari e dai trend attuali, adattandosi ai bisogni e alle esigenze della clientela cui la nuova soluzione di investimento assicurativa si rivolge. -è pensata anche per chi vuole orientare ilinvestimento in ottica di, grazie al Fondo Interno ‘AXA MPS Strategia Sostenibile ESG'. Milano, 26 ...