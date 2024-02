Avv Vincenzo Randazzo | “Chi fa business online è fondamentale che si protegga dal punto di vista legale”

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di lunedì 26 febbraio 2024) (Caltagirone 26 febbraio 2024) - Aumentano le opportunità offerte dalla digitalizzazione, ma cambiano costantemente anche le normative da seguire per essere in regola. Per questo occorre affidarsi ad esperti legali che coprano ogni settore legato alQuali normative deve seguire una società che intende vendere i propri video corsiin Paesi diversi? Quali sono gli aspetti legali correlati alle criptovalute? Ci sono leggi che regolamentano il drop servicein Italia? Qual è l'importanza di avere termini e condizioni ben definiti nel proprio sito internet? Queste sono solo alcune delle problematiche più ricorrenti di chi entra nel promettente mercato del; oggi la digitalizzazione offre importanti opportunità imprenditoriali ma occorre ...