AVM rivoluziona la Casa Digitale | connessione 10Gb | 5G e Wi-Fi 7 al MWC 2024

(Di lunedì 26 febbraio 2024) AVM, l’esperto europeo delle comunicazioni, ha presentato al MWC di Barcellona la sua nuova gamma di prodotti FRITZ! progettati per la connettività domestica veloce attraverso 5G, fibra, DSL e cavo I visitatori della fiera dal 26 al 29 febbraio avranno l’opportunità di esplorare da vicino queste soluzioni presso lo stand 7E35 del Padiglione 7. AVM presenta FRITZ! innovativi al MWC: 5G, fibra e DSL AVM ha introdotto il FRITZ!Box 5690 Pro, un dispositivo innovativo che supporta connessioni in fibra ottica e DSL. Dotato di un potente Mesh tri-band, inclusa la banda 6 GHz per Wi-Fi, il FRITZ!Box 5690 Pro offre il supporto per Wi-Fi 6 e Wi-Fi 7, con una porta LAN/WAN da 2,5 gigabit e opzioni avanzate per Smart Home tramite DECT ULE, Zigbee e Matter. Il primo router all-in-one per Internet via cavo con Wi-Fi 7 e Zigbee: AVM presenta il FRITZ!Box 6670 Cable, ...