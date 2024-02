Aveva i soldi | si era già capito | Affari Tuoi | il dettaglio che stravolge la partita di Nicola

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di lunedì 26 febbraio 2024) Adladiè stata parecchio complicata. In questa puntata andata in onda oggi, lunedì 26 febbraio, ha fatto fuori tutti i pacchi rossi e tutti i pacchi blu. Arriva all'ultimo giro con un pacco rosso da 50mila euro e un pacco blu da 5 euro. Il dottore al fotofinish ha offerto il cambio. Da un lato c'è il pacco numero 8 a cuiè legato per la dtaa del suo matrimonio e dall'altro, nelle sue mani, c'è il pacco numero 9 per cui il concorrente ha affermato di "non avere alcun interesse". Dopo aver rifiutato il cambio, Amadeus ha chiesto a qualcuno tra il pubblico un parere sulla mossa di. E un telespettatore con fare convinto ha affermato: "Per me ha sbagliato, doveva cambiare e prendersi il pacco numero 8. Non ha mai fatto il cambio, avrebbe dovuto ...