Le risorse stanziate per i rinnovi dei contratti pubblici nel triennio 2022-2024 ammontano a 10 miliardi di euro (ilsole24ore)

Il mercato delle case è quasi fermo. Le vendite sono calate a picco. Mentre gli affitti crescono in maniera vertiginosa. Firenze , non è una novità, è una ... (firenzepost)

Quando pagano l'Assegno unico a Febbraio 2024? Ecco gli aumenti e le date del calendario Inps - LE date . L’assegno unico universale per figli a carico L' ... (gazzettadelsud)

La Municipale celebra 175 anni di storia: tutti i dati delle operazioni effettuate: Tanti i miglioramenti che abbiamo apportato negli anni. E i risultati non si sono fatti attendere. Ne citiamo tre per tutti: interventi aumentati del 27% (da 11mila 599 a 14mila 716 in tre anni); ...grossetonotizie

"Aumenti del 5-10%". Ryanair alza il prezzo dei biglietti: "Le nostre tariffe medie nell'estate 2023 sono aumentate del 17%. Non pensiamo che vedremo rialzi così elevati: stiamo mettendo in conto un aumento delle tariffe del 5-10%”, prevede O'Leary. La ...ilgiornale

Stipendi, cambia tutto: in arrivo un aumento mensile, chi sono i diretti interessati: L'Aran ha reso noto che una larga fetta di lavoratori del nostro Paese sta registrando un aumento mensile degli stipendi.pianetacellulare