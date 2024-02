Attivato l’autovelox sulla Palermo-Sciacca

(Di lunedì 26 febbraio 2024) Da oggi è nuovamente attivo il rilevatore di velocità fisso situato al chilometro 25 e 800 della statale 624, all’altezza di San Giuseppe Jato. La comunicazione è arrivata nei giorni scorsi dall’Amministrazione comunale, guidata dal sindaco Giuseppe Siviglia. Dopo circa tre anni di stop, ripartono dunque i controllivelocità nel tratto tra le uscite di San Giuseppe Jato e San Cipirello, dove vige il limite di 90 km/h.monitorerà entrambe le direzioni di marcia, anche di notte. Si tratta di un sistema a noleggio dotato di telecamere a infrarossi, che si occupa sia di rilevare le infrazioni che di inviare i verbali. Il servizio è stato affidato dal Comune per 21 mesi, prorogabili per altri 18, alla ditta “Ser.Com. Srl” di Cassino. Superati i limiti massimi di velocità, sono previste ...

