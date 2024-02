Attacco armato durante la messa | il bilancio è di 15 morti

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di lunedì 26 febbraio 2024) La comunità cattolica di Essakane, in Burkina Faso, è stata attaccata di domenica da un gruppo di terroristi mentre si celebrava la. Secondo quanto riporta Vatican News, “ilprovvisorio è di 15 fedeli uccisi, dei quali 12sul posto e tre nel Centro sanitario, a causa delle ferite”.Leggi anche: Crolla la balconata in chiesa, tragedia nelle Filippine: un morto e oltre 50 feriti “In queste dolorose circostanze, vi invitiamo a pregare per il riposo eterno di quanti sononella fede, per la guarigione dei feriti e per la consolazione dei cuori addolorati. – questo ilggio del vescovo della diocesi di Dori, monsignor Laurent Bifuré Dabire – Preghiamo per la conversione di coloro che continuano a seminare morte nel nostro Paese”. Anche Papa Francesco, ...