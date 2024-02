Attacchi Houthi | “danneggiati cavi sottomarini che collegano l’Europa all’Asia”

(Di lunedì 26 febbraio 2024) Pubblicato il 26 Febbraio, 2024 (Adnkronos) – Quattrodi comunicazionetra Arabia Saudita e Gibuti sono stati messi fuori servizio negli ultimi mesi, presumibilmente a seguito deglidei ribellidello Yemen. Lo rivela il sito di notizie israeliano Globes. Il danneggiamento dei, che si ritiene appartengano ai sistemi Aae-1, Seacom, Eig e Tgn, è stato causa di una grave interruzione delle comunicazioni tra Europa e Asia. Intanto continuano gli. Oggi il Comando Centrale degli Stati Uniti (Centcom) ha affermato in un tweet che glihanno lanciato un missile balistico antinave che probabilmente mirava a colpire la Mv Torm Thor, ma hanno mancato la petroliera battente bandiera americana nel Golfo di Aden. Il Centcom ha ...

