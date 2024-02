Atp Santiago 2024 | semaforo rosso all’esordio per Passaro | vince Martinez in due set

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di lunedì 26 febbraio 2024) Termina al primo turno l’avventura di Francesconel main draw dell’ATP 250 di. Il tennista umbro, entrato in tabellone tramite una wild card, è stato sconfitto con il punteggio di 6-4 6-1 dallo spagnolo Pedroin 1h e 39? di partita. Epilogo opposto rispetto a poche settimane fa, quando sul cemento degli Australian Open era riuscito invece a prevalere l’azzurro in due facili set. PROGRAMMA E COPERTURA TV TABELLONE MONTEPREMI LA PARTITA – C’è stato match solamente nel primo set, molto lottato e durato più di un’ora.parte a rilento e va sotto 0-2, ma trova il break in risposta nel terzo gioco e si riporta poi in parità. Con un al tro turno di servizio strappato all’avversario è addirittura il nostro giocatore a portarsi in vantaggio sul 4-3, salvo restituire nuovamente il break dopo non ...