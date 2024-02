ATP Dubai 2024 | rimonte vincenti per Rublev | Murray e Bublik | bene Korda | Hurkacz si salva

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 26 febbraio 2024) Giornata di primi turni nell’ATP 500 diche non ha visto presenti italiani: ben quattro delle otto teste di serie hanno debuttato in questo lunedì che ha regalato degli spunti interessanti. Atteso era l’esordio di Andreyche ha fatto fatica, ma dopo quasi due ore di gioco è riuscito a scardinare il cinese Zhizhen Zhang con il punteggio di 6-7(4) 6-2 6-4. Una partita decisamente dominata dai servizi, con ben 35 ace complessivi fra i due giocatori: la vera differenza è stato il rendimento con la seconda di servizio. Se il russo ha raccolto 13 punti su 24, il cinese appena 6 punti su 22. Così la testa di serie numero 2 è riuscita a sfruttare i passaggi a vuoto del suo avversario all’inizio del secondo e del terzo set.sarà l’avversario di uno tra Musetti e Cazaux che saranno in campo domani. Bel successo in battaglia ...