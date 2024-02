Atp Dubai 2024 | programma | orari e ordine di gioco martedì 27 febbraio

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di lunedì 26 febbraio 2024) Il, glie l’diall’Atp 500 diper la giornata di27. Tanta carne al fuoco in questo secondo giorno di match validi per il primo turno: debutta Daniil Medvedev, torna in campo il campione di Doha Khachanov e si rincontrano a distanza di pochi giorni Monfils e Humbert. In campo anche due tennisti azzurri, vale a dire Lorenzo Musetti e Lorenzo Sonego, opposti rispettivamente a Cazaux e Sonego. Di seguito l’di. CENTRE COURTOre 11.00 – (WC) Monfils vs (5) Humbert Non prima delle 13.00 – Popyrin vs (4) Khachanov Non prima delle 16.00 – (1) Medvedev vs Shevchenko A seguire – (WC) Nagal vs Sonego COURT 1Ore 11.00 – Marozsan vs (8) Davidovich Fokina A seguire ...