ATP Acapulco | Flavio Cobolli approda nel tabellone principale | sconfitto Lestienne in tre set

(Di lunedì 26 febbraio 2024) Missione compiuta per. Il giocatore italiano (n.69 del ranking) si è imposto contro il francese Constant(n.99 ATP) nell’ultimo turno delle qualificazioni eneldell’ATP500 di. Sul cemento centroamericano, il tennista romano ha avuto la meglio con il punteggio di 7-5 3-6 6-0 in 2 ore e 7 minuti di partita. Nel main draw l’incrocio non sarà dei più semplici, vista la sfida contro il canadese Felix Auger-Aliassime (n.30 ATP). Nel primo set l’avvio è favorevole al classe 2002 del Bel Paese, che strappa il servizio anel primo game. Il servizio però non sostiene il giocatore italiano nel sesto gioco, quando il francese trova il modo per pareggiare i conti. Un passaggio a vuoto che ...