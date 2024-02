Atp Acapulco 2024 | tabellone | calendario | date | orari | tv

Il programma , gli orari e l’ ordine di gioco all’Atp 500 di Acapulco 2024 per la giornata di lunedì 26 febbraio . Subito protagonisti Matteo Arnaldi e Flavio ... (sportface)

Flavio Cobolli sfiderà Felix Auger- Aliassime nel primo turno dell’ATP 500 di Acapulco 2024 , torneo in programma sul cemento messicano. Il tennista azzurro ha ... (sportface)

Matteo Arnaldi sfiderà Taylor Fritz nel primo turno dell’ATP 500 di Acapulco 2024 , torneo in programma sul cemento messicano. Il tennista azzurro va a caccia ... (sportface)

Italiani in campo lunedì 25 febbraio: Bronzetti, Arnaldi, Cobolli e Passaro. Orario, quote e dove vederli: Lucia testa di serie numero 4 in Texas, Passaro wild card a Santiago, Arnaldi e Cobolli a caccia di due imprese con Fritz e Auger-Aliassime nella notte di Acapulco ...ubitennis

Tennis: Atp Acapulco, Cobolli qualificato al tabellone principale: Flavio Cobolli si è qualificato per il tabellone principale dell'Abierto Mexicano Telcel presentado por HSBC, ATP 500 sul duro all'Arena ...sportmediaset.mediaset

ATP Acapulco: Cobolli supera le qualificazioni, adesso per lui Auger-Aliassime: Flavio domina il terzo set con Lestienne e raggiunge Arnaldi nel tabellone principale. Al primo turno sfiderà Felix Auger-Aliassime ...ubitennis