Atletica leggera Parco Alpi Apuane bravo in gara e in solidarietà Trentanovi protagonista alla Corsa di Miguel»

(Di lunedì 26 febbraio 2024) Non solo bravi ingli atleti del Gp, ma anche sensibili e attenti ai problemi sociali e impegnati nella, come a Roma,di", dove Leonardo(foto), nella categoria MM50, ha coperto i dieci chilometri del percorso in 47’34”, ma, soprattutto, per fine benefico ha trasportato lungo tutto il percorso la joelette per ragazzi disabili. A Scarperia (Firenze),XII edizione "Mugello Run", sulla distanza di 10,8 chilometri, vittorie nella categoria "Veterani" per Mimmo Marino in 38’34” e, nella categoria "Argento", per Marco Osimanti in 40’54”; secondo, nella categoria "Veterani", Giacomo Bruschi in 38’13” e buone prove per: Jonathan Toni, Adriano Mattei, ...