Atalantamania: il Milan pensa a Carnesecchi, che ha svoltato la difesa di Gasperini!: E il Milan, per cautelarsi, dopo i miracoli dell'ex Cremonese su Leao, Loftus-Cheek, Giroud e Calabria, un'idea di come muoversi se l'è fatta. Ovvero, provare a ripetere l'affare che la Lazio di ...calciomercato

Atalantamania: non solo il 4° posto Champions, la Dea punta Milan e Juve!: Non è arrivata mai così in condizione e convinzione ad affrontare il Milan l'Atalanta di mister Gasperini. Reduce da cinque vitorie di fila in campionato, sei in stagione e sette in casa. Non solo può ...calciomercato