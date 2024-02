Atalanta | Percassi | “Si entra nella fase decisiva | c’è voglia di fare bene”

(Di lunedì 26 febbraio 2024) L’amministratore delegato dell’Lucaparla a RadioTV Serie A con RDS, a margine dell’assemblea di Lega: “Siamo molto contenti, il campionato ci sta dando grosse soddisfazioni, sappiamo però che adesso si, da qui in avanti avremo delle gare importanti per quella che sarà la classifica finale. Belle partite che giocheremo con entusiasmo edi far. La squadra ha fatto una grandissima partita, il Milan ha giocatori straordinari e noi abbiamo retto nonostante lo svantaggio iniziale. Magari è stata una gara meno spettacolare delle altre, ma aver fatto punti in uno stadio così è motivo di grande orgoglio. Ora ci torneremo per affrontare la prima della classe e sappiamo tutti quanto è forte l’Inter. La ...

De Ketelaere si inceppa a San Siro: la prestazione dell’ex Milan è stata giudicata così!: Ecco il titolo di Tuttosport De Ketelaere era uno dei protagonisti del match tra Milan-Atalanta ma ha deluso le aspettative ... «De Ketelaere si inceppa a San Siro». Percassi ha comunque elogiato il ...milannews24

Inter-Atalanta: orario, dove vederla in TV, notizie e pronostico: Inter-Atalanta si disputerà mercoledì 28 febbraio alle 20:45 e verrà trasmessa in diretta esclusiva da DAZN. Sarà possibile seguire il match tramite l'app di DAZN su smart TV e in streaming attraverso ...90min

De Ketelaere non sfonda. Funziona la gabbia rossonera. Il grande ex fuori al 45’ . Percassi: "Orgogliosi di lui»: Teoricamente il talento belga è ancora un giocatore del Milan, in prestito fino a giugno, con l’opzione di riscatto esercitabile dall’Atalanta. Di fatto il club nerazzurro ha già deciso da tempo di ...ilgiorno