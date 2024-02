Atalanta | lo Sporting perde la testa | due rigori contro | non bastano Hjulmand e Gyokeres già a 30 gol VIDEO

Sporting Lisbona-Atalanta sarà visibile in tv: ecco le informazioni su data , orario e diretta streaming della sfida valida per l’an data degli ottavi di finale ... (sportface)

L’ Atalanta contro lo Sporting Lisbona in Europa League giocherà mercoledì invece che di martedì. Il comunicato ufficiale Dopo valutazioni, riflessioni e ... (calcionews24)

Non si giocherà martedì 5 marzo la sfida di andata tra Sporting Lisbona e Atalanta valida per gli ottavi di finale di Europa League. La partita è stata ... (today)