Assolto automobilista accusato di omicidio stradale | meno di un secondo per evitare il motociclista

(Di lunedì 26 febbraio 2024) Brugherio (Monza Brianza), 26 Febbraio 2024 - Manolo Falzi era imputato diper avere tagliato la strada ad una moto mentre cercava di parcheggiare la sua Range Rover, provocando la morte del 42enne Simone Vulcano, residente a Cassina de’ Pecchi. La giudice del Tribunale di Monza ha inveceFalzi, 48enne di Brugherio, accogliendo la tesi della difesacui il centauro viaggiava ad alta velocità e in fase di sorpasso. Le dinamiche dell’incidente frontale L'incidente è accaduto l'8 febbraio 2022 sulla provinciale Milano-Imbersago a Brugherio. I familiari di Simone Vulcano non si sono costituiti parti civili perché hanno già ottenuto un risarcimento dei danni. La consulenza tecnica del pubblico ministero, che aveva chiesto la condanna a 4 mesi di reclusione per l'imputato, aveva fatto ...