Assolta in Cassazione perché ha mentito per amore del compagno

Leggi tutta la notizia su agi

(Di lunedì 26 febbraio 2024) AGI - Una donna è statadalladopo due condanne in primo e secondo grado per falsa testimonianzahaspinta dall'verso il suo convivente. La vicenda ricostruita nella sentenza della Suprema Corte diffusa dallo Studio Cataldi e letta dall' AGI nasce dalla denuncia di una madre che riferisce alla magistratura delle violenze fisiche subite dalla figlia da parte del. La ragazza viene sentita come parte offesa e mente per la paura che l'uomo possa essere condannato per il reato di maltrattamenti in famiglia. Sia il gup del Tribunale di Busto Arsizio sia la Corte d'Appello di Milano però la condannano sostenendo che l'imputata non ha dimostrato di essere in una delle due situazioni circoscritte dall'articolo 384 del codice penale per cui ...