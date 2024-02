Asllani | occasioni sfruttate! Ora la prova di maturità in Inter-Atalanta

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di lunedì 26 febbraio 2024) Senza Calhanoglu infortunato, intoccherà di nuovo addal 1?. Il centrocampista ha sfruttato le chance avute in stagione: ora arriva ladiOCCASIONE – L’infortunio di Calhanoglu dopo il successo sull’Atletico Madrid ha scombinato i piani di Inzaghi che, per le successive partite, avrà il solo Kristjancome opzione in cabina di regia. Il centrocampista ex Empoli, dopo l’ottimacol Lecce impreziosita da un’assist, scenderà nuovamente in campo mercoledì sera contro l’. Un’occasione importante per l’albanese, in un palcoscenico che non ammette cali di tensione: contro i bergamaschi l’attenzione dovrà essere massima, Uno dei punti di forza della squadra di Gasperini è proprio il centrocampo, con De ...