Asl | ”La vita | una seconda possibilità

(Di lunedì 26 febbraio 2024) Arezzo, 26 febbraio 2024 – Giovedì 29 febbraio dalle 10 si svolgerà, nella Sala dei Grandi del Palazzo della Provincia di Arezzo l’evento ”La: una". L’iniziativa, promossa dall’Azienda Usl Toscana Sud Est con il patrocinio della Provincia di Arezzo, farà un focus sul sistema di Emergenza-Urgenza dell’Area Provinciale Aretina, che ha visto nascere, nel 2010, il Progetto Arezzo Cuore, affiancato poi nel 2014 dal progetto “Arezzo Cuore scuola”, con lo scopo di ridurre la mortalità extraospedaliera. Nasce così l’esigenza di formare quante più persone possibile a queste manovre, per colmare l’inebile vuoto, in termini di tempo, che intercorre tra la chiamata e l’arrivo del mezzo sanitario, utilizzando l’unico strumento in grado di far ripartire il cuore: il defibrillatore. In poco ...