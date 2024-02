Asl | fondi trattamento accessorio personale in aumento

Nuclei cure primarie, Asl:” I dati reali smentiscono i sindacati”: L’AQUILA – “Confermiamo che nei nuclei di cure primarie la nostra Asl, in Abruzzo, ha il numero più alto di medici presenti nei Ncp che risulta essere pari a 94. I dati forniti con comunicazione ...laquilablog

"Dotiamo radiologia della risonanza". Bugliani sollecita il macchinario: Una nuova risonanza magnetica per il reparto di radiologia. Il consigliere regionale Giacomo Bugliani (nella foto) sollecita l’Asl nel dotare il nuovo reparto che sarà aperto presto dell’importante ma ...lanazione

Napoli, sì dell'Asl ai medici di base per fare test oncologici: Dati che hanno spinto la Asl a organizzarsi per migliorare l’aderenza. Scartata l’ipotesi di un alert per mail o su wapp (per questioni di privacy), si punta ora su un programma più articolato e ...ilmattino