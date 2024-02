Ascolti tv | i dati del 25 febbraio 2024

Leggi tutta la notizia su 361magazine

(Di lunedì 26 febbraio 2024) Bene la fiction Rai Nella serata di ieri, domenica 25, su Rai Uno la seconda puntata della fiction Rai, Màkari 3 porta a casa 3.982.000 spettatori pari al 22.6% di share. Su Canale5 Lo Show dei Record conquista 2.197.000 spettatori pari al 14.7% di share. Su Rai2 9-1-1 si ferma a 764.000 spettatori (3.7%) e 9-1-1: Lone Star a 792.000 spettatori (4.2%). Su Italia1 The Day After Tomorrow – L’alba del giorno dopo colleziona1.119.000 spettatori con il 6.5% di share. Su Rai3 Aspettando Indovina Chi Viene a Cena conquista 1.207.000 spettatori con il 6.3% (anteprima a 881.000 e il 4.3%). Su Rete4 Zona Bianca viene visto da 626.000 spettatori con il 4.4% di share. Su La7 K-19 – The Widowmaker registra 321.000 spettatori con l’1.8%. Su Tv8 Petra in replica ha registrato 341.000 spettatori con l’1.8%. Sul Nove, preceduto da un’anteprima (1.229.000 ...