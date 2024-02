Ascolti TV | Domenica 25 febbraio 2024 Màkari stabile 22 6% – 3 | 98 mln | in calo i Record 14 7% – 2 | 19 mln Cresce Fazio 10 7-9 9% | Indovina Chi Viene a Cena riparte dal 6 3%

Leggi tutta la notizia su davidemaggio

(Di lunedì 26 febbraio 2024)3 (US Rai) Nella serata di ieri,25, su Rai1 la seconda puntata di3 ha conquistato 3.982.000 spettatori pari al 22.6% di share. Su Canale5 Lo Show deiha ottenuto un a.m. di 2.197.000 spettatori pari al 14.7% di share. Su Rai2 9-1-1 ha raccolto 764.000 spettatori (3.7%) e 9-1-1: Lone Star ha radunato 792.000 spettatori (4.2%). Su Italia1 The Day After Tomorrow – L’alba del giorno dopo ha collezionato 1.119.000 spettatori con il 6.5% di share. Su Rai3 AspettandoChiha raccolto davanti al video 1.207.000 spettatori con il 6.3% (anteprima a 881.000 e il 4.3%). Su Rete4 Zona Biancavisto da 626.000 spettatori con il 4.4% di share. Su La7 K-19 – ...