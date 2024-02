Ascolti TV | dati Auditel di ieri | domenica 25 febbraio 2024

(Di lunedì 26 febbraio 2024)TV: idei programmi più visti di25, in prima serata, access prime time, preserale e daytime dei canali della tv generalista.tv Prima serata Su Rai1 la fiction Makari 3 ha totalizzato 3982 spettatori (22,58% di share); su Canale5 la puntata del programma Lo Show dei Record si è portato a casa 2197 spettatori (share 14,70%). Su Italia1 il film The Day After Tomorrow ha ottenuto in media 1119 spettatori (6,48%); su Rai2 la puntata della serie tv 9-1-1 ha totalizzato 764 spettatori (3,71%) e la puntata di 9-1-1 Lone Star 792 (4,18%), mentre su Rai3 la puntata del programma Indovina chi viene a cena ha interessato 1207 spettatori (6,29%), con anteprima a 1378 (6,70%). Su Rete4 la puntata del ...

