Ascoli | scintille fra medici al Mazzoni | ok al procedimento disciplinare dell?Ast | l?episodio è avvenuto in pubblico e per i vertici aziendali va sanzionato

Ascoli, scintille fra medici, ok al procedimento disciplinare dell’Ast: l’episodio è avvenuto in pubblico e per i vertici aziendali va sanzionato: Ascoli - Non è piaciuto affatto ai vertici dell’azienda sanitaria territoriale il comportamento dei due medici di un reparto dell’ospedale Mazzoni che sono quasi venuti alle mani e per i quali è stato ...msn

Niente Eurovision per i La Rua. La band ascolana arriva terza a "Una voce per San Marino": I La Rua a Una Voce per San Marino Ascoli PICENO. Niente da fare per i La Rua ... Una serata che, cast alla mano, prometteva scintille, ma che ha lasciato l’amaro in bocca a chi sperava nella vittoria ...informazione

Tiribocchi: «Cremonese-Palermo scintille allo “Zini”. I bomber faranno la differenza»: Simone Tiribocchi, ha parlato ai microfoni de “Laprovinciacr.it” in merito a Cremonese-Palermo e al confronto Coda-Brunori. Ecco alcune sue parole: «In queste partite sono i bomber a fare la differenz ...mondopalermo