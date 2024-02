Arrampicata sportiva | Coppa Italia Boulder 2024 | Piccolruaz e Medici vincono la tappa di Ferrara

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di lunedì 26 febbraio 2024) Michaele Giuliahanno vinto la secondadi, che ha avuto luogo al centro diDeva Wall di(disponibile su https://tv.sportface.it/). “L’intento era riuscire ad a dare tutto subito al primo tentativo e a non farmi condizionare dai risultati delle altre, isolarmi un po’ nella mia bolla, così da scalare serena, secondo le mie sensazioni – le parole di, che ha dimostrato una grandissima padronanza di tecnica e serenità mentale -. Credo che quello sia il mio punto di forza su cui devo continuare a puntare. Progetti? Mi piacerebbe andare indel mondo e far bene anche là, così come inEuropa riuscire a scalare come sto facendo ...