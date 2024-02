Arnaldi-Fritz stanotte in tv | orario | canale e diretta streaming Atp Acapulco 2024

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di lunedì 26 febbraio 2024) Matteosfiderà Taylornel primo turno dell’ATP 500 di, torneo in programma sul cemento messicano. Il tennista azzurro va a caccia di riscatto dopo un paio di risultati non entusiasmanti, ma sarà chiamato ad una semi impresa contro il suo avversario di primo turno in quel di. Oltre ad essere accreditato della quarta testa di serie,è infatti reduce dal titolo vinto a Delray Beach e si esprime particolarmente bene in condizioni di gioco del genere. Tra i due non ci sono precedenti, ma l’americano partirà ampiamente favorito. PROGRAMMA E COPERTURA TV TABELLONE MONTEPREMIscenderanno in campo oggi, nella notte tra lunedì 26 e martedì 27 febbraio, come 3° match sull’Estadio non prima delle 04:00 ...