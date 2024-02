Arnaldi-Fritz oggi in tv | ATP Acapulco 2024 | dove vederla | orario | ordine di gioco | streaming

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 26 febbraio 2024) Domani, non prima delle 04.00 italiane, Matteoaffronterà il n.10 del mondo, Taylor, nel match d’esordio dell’ATP500 di(Messico). Una partita difficile per il ligure, che non viene da un periodo così entusiasmante. Di contro,ha espresso un buon tennis in queste prime settimane, che gli ha permesso di vincere nel torneo di Delray Beach. Servirà una super prestazione al nostro portacolori, al cospetto di un avversario di alto livello che ha nel cemento outdoor la superficie su cui sa esprimersi al meglio. Nelle settimane passate,ha palesato dei problemi in termini di continuità con alcuni fondamentali, come il servizio e il dritto. Un andamento a corrente alternata che non gli ha permesso di vincere match alla sua portata. Non sarà favorito contro il californiano ...