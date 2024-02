Arluno | incidente tra due tir sull’A4 | uno degli autisti bloccato nella cabina di guida

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di lunedì 26 febbraio 2024)(Milano), 26 febbraio 2024 –, questa mattina verso le 11, sull'autostrada A4 in direzione Torino, all'altezza di, nei pressi del Ponte sul Ticino. Due tir si sono scontrati e uno dei dueè rimastoall'interno delladi. Per questo, sono dovuti intervenire i vigili del fuoco: sul posto uomini del Distaccamento Volontario di Inveruno e della sede centrale di via Messina. Presente anche il personale del 118 con un’automedica, un’ambulanza e l’elisoccorso. Non ci sarebbero altre vetture coinvolte, ma le forze dell’ordine si occuperanno di chiarire le cause e la dinamica dello schianto.