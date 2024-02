Ariela Benigni | “Come il Covid ha cambiato il futuro della medicina”

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di lunedì 26 febbraio 2024) Dalla tragedia del-19, che ha duramente colpito Bergamo e più in generale tutto il mondo quattro anni fa, sono scaturite opportunità per la ricerca scientifica. La necessità di avere a disposizione farmaci per far fronte alla pandemia ha portato a un massiccio impegno dei ricercatori su scala globale. Molti laboratori hanno accelerato progetti a cui stavano lavorando, altri ne hanno avviati di nuovi. Il risultato è che abbiamo acquisito preziose conoscenze, utili per il-19 ma anche per altre patologie: per saperne di più, abbiamo intervistato la dottoressa, segretario scientifico dell’Istituto Mario Negri. Cos’èper la ricerca scientifica a quattro anni dallo scoppiopandemia da-19? La pandemia è stata una tragedia per ...