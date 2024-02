Arabia Saudita | gesto ‘immorale’ di Cristiano Ronaldo | la Federcalcio apre un’indagine

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di lunedì 26 febbraio 2024) Laha apertodisciplinare in seguito a undi, giudicato “immorale”. In occasione del match tra Al Nassr e Al Shabab, finito 3-2 anche grazie a due gol segnati dal portoghese, i tifosi ospiti hanno provocato CR7 cantando dei cori che inneggiavano a Lionel Messi. Stizzito,si è prima portato la mano all’orecchio e poi l’ha agitata avanti e indietro nella zona delle parti intime. Unche non è affatto piaciuto alladell’, intervenuta prontamente e apparentemente intenzionata a sanzionare l’attaccante lusitano. SportFace.