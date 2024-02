Aquile | è un punto preziosissimo In dieci per oltre metà partita dopo due traverse in pochi secondi Poi Zoet e la difesa alzano il muro

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di lunedì 26 febbraio 2024) Unpesantissimo, legittimato dai 55’ in inferiorità numerica su un campo sempre ostico per gli Aquilotti. Scoglio lo avrebbe definito untripallico, contro un Modena che dimostra di essere squadra compatta e massiccia, alla quale però manca la giocata decisiva, anche per merito di uno straordinario, forse alla sua miglior prestazione da quando veste la maglia bianca. D’Angelo torna al 3-5-2, per mettersi a specchio con i padroni di casa. Rispetto al Cittadella il tecnico toglie a sorpresa Verde e Jagiello,a Cassata. Gelashvili a destra affianca inMuhl e Nikolaou, Elia torna da esterno sinistro di centrocampo, con Mateju a destra, Salvatore Esposito regista accompagnato da Nagy a destra e Bandinelli, terza new entry, a sinistra. Confermatissimo il duo d’attacco, con ...