APE Sociale | cambia tutto! Chi potrà richiedere il pensionamento anticipato?

(Di lunedì 26 febbraio 2024) L'INPS ha chiarito la portata delle novità apportate dalla Legge di Bilancio all'APE. Quali sono i requisiti e a chi è riservata la misura? Scopriamolo. Il nostro ordinamento consente di andare in pensione anche prima del raggiungimento dei 67 anni di età. Fino al 31 dicembre 2024, si può smettere di lavorare in anticipo grazie all'APE. È, tuttavia, stato innalzato il requisito anagrafico a 63 anni e 5 mesi ed è stata introdotta l'incompatibilità tra i redditi da lavoro dipendente o autonomo con il sussidio. Rimangono, invece, invariate le categorie di lavori gravosi. A fare chiarezza sulle innovazioni per l'anno in corso è stata la Circolare INPS n. 35/2024. Vediamo cosa.

